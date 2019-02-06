Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье погиб трехлетний приемный ребенок, возбуждено уголовное дело

6.2.2019 18:13

Фото: livejournal.com



Следственные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело после смерти приемного ребенка, передает ТАСС.



По предварительным данным, трехлетний житель подмосковного Подольска скончался в результате черепно-мозговой травмы.



Сигнал в правоохранительные органы поступил от представителе медицинского учреждения, куда ранее был доставлен ребенок в состоянии комы. Врачи диагностировали у малыша, воспитывавшегося приемными родителями, серьезную травму головы и ушибы. Не приходя в сознание, трехлетний мальчик скончался.



Как установили эксперты, проводившие вскрытие, причиной гибели ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма. Повреждение возникло вследствие по меньшей мере шести "травматических воздействий в область головы и лица", - отметили в региональном управлении СКР.



В ходе расследования выяснилось, что мальчик проживал в многодетной семье. Кроме погибшего ребенка его опекуны воспитывали трех собственных детей и двух приемных, возраста полутора и шести лет. Мать скончавшегося ребенка пояснила, что взятый под опеку малыш мог получить травмы, когда упал в ванной во время купания.



Насколько слова приемной матери соответствуют действительности, следователи будут выяснять в рамках уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек за собой смерть пострадавшего по неосторожности.



Следствие уже запросило сведения из органов опеки, включая информацию о том, как часто совершались визиты в эту семью. По данным ряда СМИ, до окончания расследования всех детей у родителей изъяли передали в специальное учреждение.



Автор: Злата Богатова

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