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Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста


6.2.2019 17:09
Кокорину и Мамаеву продлили срок арестаФото: choiz.me

Суд встал на сторону следственных органов, которые не видят никаких оснований для того, чтобы Павлу Мамаеву и Александру Кокорину смягчили меру пресечения.

Вместе с тем, адвокаты взятых под стражу полузащитника "Краснодара" и нападающего "Зенита" просили отпустить их клиентов.

Как передает агентство "Интерфакс", столичный Тверской суд оставил обоих спортсменов под арестом. Помимо Павла Мамаева и Александра Кокорина, за решеткой вплоть до 8 апреля предстоит находиться брату Кириллу Кокорину (младшему брату футболиста) и еще одному фигуранту этого громкого дела Александру Протасовицкому.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, признав его обоснованным, отметила судья Ольга Затомская.

Защита футболистов во время заседания просила о смягчении меры пресечения и выражала готовность уплатить залог за Мамаева и Кокорина в размере соответственно шести и десяти миллионов рублей.

Напомним, Александра Кокорина и его приятеля Павла Мамаева доставили в Бутырку после того, как столичный Тверской суд в октябре прошлого года вынес решение об аресте футболистов. За три дня до этого спортсмены оскандалились, устроив сразу две драки в центре Москвы. В потасовке с футболистами и их компанией тогда получили двое высокопоставленных чиновников и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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