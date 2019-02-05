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Москва простилась с Децлом


13:41
Москва простилась с ДецломФото: vk.me

Сотни людей пришли сегодня проститься с рэп-исполнителем Кириллом Толмацким, известным как Децл. Траурное мероприятие состоялось в столичной Центральной клинической больнице. Соболезнования принимали близкие артиста: жена с сыном и родители.

Отец артиста Александр Толмацкий, плача, сказал: "Так случилось. Я не потерплю никаких провокаций". Прощаясь с Кириллом он добавил, что необходимо "нести добро и любовь".

Сотни поклонников творчества подходили к гробу с цветами. Доносились реплики благодарности, которые выражали из толпы фанаты покойного артиста. Продолжительные и громкие аплодисменты завершили церемонию прощания.

Кирилл Толмацкий внезапно скончался в ночь на минувшее воскресенье, 3 февраля, после окончания частной вечеринки в Ижевске. 35-летнему артисту стало плохо в гримерке. Вызванные врачи, несмотря на все усилия и предпринятые реанимационные мероприятия, не сумели спасти Децла.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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