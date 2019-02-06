Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Похищенные регалии короля Швеции найдены в мусорном баке

6.2.2019 13:24

Фото: sitenavesov.ru



В Швеции обнаружены королевские регалии, которые были похищены прошлым летом из Стренгнесского собора.



Как стало известно, две короны и державу обнаружили в мусорном баке.



В официальном сообщении полицейского управления страны, в минувший вторник, 5 февраля, среди бытового мусора были найдены погребальные королевские регалии. Все сокровища, на протяжении нескольких месяцев считавшиеся утерянными в связи с похищением, найдены, подчеркивается в тексте. Каким образом полицейские смогли узнать о том, где находятся драгоценности, пока не уточняется.



Примерная стоимость регалий, которые принадлежали правившему в XVII веке королю Карлу и его супруге королеве Кристине составляет не менее шестидесяти пяти миллионов шведских крон (более семи миллионов долларов США).



Напомним, дерзкое преступление было совершено 31 июля прошлого года. Прямо на глазах у прихожан Стренгнесского собора двое злоумышленников похитили сокровища, а потом скрылись на лодке.



Шведским сыщикам удалось задержать одного из подозреваемых в сентябре 2018 года, однако где спрятаны ценности он так и не сообщил. Вплоть до вчерашнего дня правоохранители не располагали сведениями о возможном местонахождении драгоценностей.



Отец Карла IX входил в число самых выдающихся шведских монархов Густава Васы. Король умер в 1611 году, его похоронили в Стренгнесском соборе. Через четырнадцать лет скончалась супруга шведского монарха Кристина.



Автор: Злата Богатова

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