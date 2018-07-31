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В Швеции похищена корона Карла IX
00:30
Фото: otcdn.com
В Швеции похищены похоронные регалии династии Васа, передают европейские СМИ со ссылкой на полицию.
Как стало известно, из собора города Стренгнес злоумышленники украли корону и державу Карла IX, а также венец его супруги Кристины.
Со ссылкой на свидетельства очевидцев отмечается, что грабители скрылись с места преступления на моторной лодке. Преступники оставили ее неподалеку от собора.
По словам официального представителя местного полицейского управления Бьорна Оберга, правоохранители сейчас ведут "поиск на земле, воде и в воздухе". Предположительно, злоумышленники могли направиться в Кепинг или Арбогу. Кроме того, рассматривается версия о том, что грабителей надо искать на западе либо в Вестеросе или даже Стокгольме.
Карл IX - сын одного из наиболее выдающихся шведских монархов Густава Васы. Он скончался в 1611 году и был похоронен в Стренгнесском соборе. Спустя четырнадцать лет ушла из жизни его супруга Кристина.
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