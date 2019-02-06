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Под Саратовом 2 человека погибли в аварии, случившейся из-за тумана
6.2.2019 13:02
Фото: rfn.ru
Полиция Саратовской области выясняет обстоятельства дорожной аварии, которая унесла жизни двух человек.
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службе местного УГИБДД, причиной трагедии мог стать сильный туман.
Смертельная дорожная авария произошла на территории Татищевского района Саратовской области примерно в 9.50 по местному времени. В ходе предварительного разбирательства установлено, что водитель машины "ВАЗ-2112", двигавшийся в тот момент на высокой скорости, совершал рискованный маневр в условиях плохой видимости.
Автомобилист, несмотря на сильный туман, пытался пойти на обгон, допустив выезд на на встречную полосу. Там его машина столкнулась с автомобилем "Хендай" с термобудкой. От полученных ранений водитель отечественного транспортного средства и его пассажир погибли на месте.
В ведомстве отметили, что столкновение случилось на 586-м километре трассы "Нижний Новгород-Саратов".
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