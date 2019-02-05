Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Абхазии убит выпущенный в дикую природу в 2016 году леопард Килли

5.2.2019 19:44

Фото: relap.io



В Абхазии по вине браконьеров погиб леопард Килли.



Как передает агентство "Интерфакс", животное, выпущенное в дикую природу в 2016 году, попало в ловушку, после чего охотники попросту убили редчайшего хищника.



По данным пресс-службы Фонда защиты дикой природы, в конце января в капкан, установленный браконьерами, попал леопард Килли. К моменту, когда его увидели местные охотники, зажатая лапа леопарда уже почти отмерла. Животное практически отгрызло собственную конечность, пытаясь выбраться из тисков. Однако хищник был жив. Из последних сил он пытался защищаться во время попыток местных жителей, думавших, что зверь уже мертв, высвободить его из капкана.



После того, как раненый хищник пытался защититься, охотники его застрелили. Сняв шкуру с животного, останки они бросили на месте. Инцидент произошел на территории Гулрыпшского района Абхазия, неподалеку от населенного пункта Ажара в урочище Мрампа.



Специалисты уже сравнили узоры пятен убитого леопарда с данными, имеющимися в паспортах выпущенных на территории российского Кавказа животных. В результате эксперты ИПЭЭ РАН официально подтвердили, что жертвой браконьеров стал именно Килли. Руководство Кавказского заповедника уведомило о случившемся главу министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.



Леопард Килли был выпущен в естественную среду летом 2016 года. Вместе с ним в дикую природу вышли еще один самец по кличке Ахун и самка Виктория.



В Красной книге РФ переднеазиатские леопарды входят в группу зверей, находящихся под угрозой исчезновения. Животные имеют статус исчезающего с территории России вида. Преступникам, незаконно охотящимся на этих хищников, может грозить лишение свободы на срок от пяти до семи лет с выплатой штрафом в размере до двух миллионов рублей.



Согласно законодательству Абхазии, добыча переднеазиатского леопарда представляет собой уголовное преступление, предусмотренное ст. 256 (незаконная охота).



По данным официальной статистики, в дикой природе российского Кавказа на текущий момент остаются лишь четыре переднеазиатских леопарда. Всех животных подготовили к жизни в естественной среде специалисты Центра восстановления популяции леопарда Сочинского нацпарка.



Напомним, ранее стало известно о гибели еще одного редкого хищника. Останки амурского тигра несколько дней назад были обнаружены жителями Хабаровского края. ЧП случилось близ населенного пункта Сита. Как рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов, самцу было около пяти лет, он был крайне истощен. При этом явных признаков, указывавших на насильственный характер его гибели, в ходе предварительного осмотра зоологи не выявили. Сейчас с телом работают эксперты.



Автор: Злата Богатова

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