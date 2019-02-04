|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Хабаровском найден погибший амурский тигр
4.2.2019 16:23
Фото: wcs.org
На территории Хабаровского края найден мертвым амурский тигр, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
Как рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов, ЧП случилось близ населенного пункта Сита.
Сигнал поступил от местных жителей, которые обнаружили мертвого тигра в районе поселка Сита. Представители краевого министерства отметили, что к месту происшествия сразу же направились сотрудники полиции и комитета Минприроды. Тело хищника уже доставили в районный отдел полиции, откуда его перевезут в Центр диагностики болезней животных Приморской госсельхозакадемии. Причины гибели животного предстоит установить экспертам.
В краевом Минприроды отметили, что останки хищника к моменту обнаружения были запорошены снегом. Согласно предварительным выводам специалистов, погибшему самцу было около пяти лет. Животное было сильно истощено. При этом явных признаков, указывавших на насильственный характер его гибели, представители комитета в ходе осмотра не выявили.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|