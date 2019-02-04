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Под Хабаровском найден погибший амурский тигр


4.2.2019 16:23
Под Хабаровском найден погибший амурский тигрФото: wcs.org

На территории Хабаровского края найден мертвым амурский тигр, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

Как рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов, ЧП случилось близ населенного пункта Сита.

Сигнал поступил от местных жителей, которые обнаружили мертвого тигра в районе поселка Сита. Представители краевого министерства отметили, что к месту происшествия сразу же направились сотрудники полиции и комитета Минприроды. Тело хищника уже доставили в районный отдел полиции, откуда его перевезут в Центр диагностики болезней животных Приморской госсельхозакадемии. Причины гибели животного предстоит установить экспертам.

В краевом Минприроды отметили, что останки хищника к моменту обнаружения были запорошены снегом. Согласно предварительным выводам специалистов, погибшему самцу было около пяти лет. Животное было сильно истощено. При этом явных признаков, указывавших на насильственный характер его гибели, представители комитета в ходе осмотра не выявили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

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