Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 7 км

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Прокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы Дятлова
Прокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы Дятлова
Лавров высказался по поводу заявления Трампа о вероятном вводе войск в Венесуэлу
Лавров высказался по поводу заявления Трампа о вероятном вводе войск в Венесуэлу
Михалков обругал артисток Comedy Woman за шутку о генерале Карбышеве
Михалков обругал артисток Comedy Woman за шутку о генерале Карбышеве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В СК назвали вбросом сведения о знакомстве Бастрыкина с АрашуковымиВ СК назвали вбросом сведения о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
Глава Липецкой области обещает наказать виновных в гибели пенсионерки, на которую с крыши упала глыба льдаГлава Липецкой области обещает наказать виновных в гибели пенсионерки, на которую с крыши упала глыба льда
На Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машинойНа Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машиной
В Киеве обвинили в госизмене Виктора МедведчукаВ Киеве обвинили в госизмене Виктора Медведчука
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 7 кмКамчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 7 км

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 7 км


16:00
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 7 кмФото: vk.me

Камчатский вулкан Шивелуч вновь выбросил пепловый столб, на этот раз он поднялся на высоту около семи тысяч метров над уровнем моря, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

Очередное сейсмическое явление зафиксировали в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Как рассказали специалисты, сегодня утром на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс, поднявшийся на высоту около 6,8 тысяч метров над уровнем моря, если судить по сейсмическим данным. В настоящее время Шивелуч закрыт облаками, поэтому пока остается неизвестным, в каком направлении будет сдвигаться вулканическое облако.

Представители краевого главка МЧС отметили, что на территории расположенных рядом с вулканом жилых районов выпадения пепла пока зафиксировано не было.

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатского края. Он расположен на расстоянии около сорока пяти километров от населенного пункта Ключи, где проживает порядка пяти тысяч человек. После того, как весной 2009 года Шивелуч вновь стал активен, в вулканическом куполе появилась расщелина глубиной примерно в тридцать метров.

Вулканическим пеплом специалисты называют мельчайшие частицы магматического вещества, диаметр которых не превышает 2 миллиметров. Обладая сложным химическим составом, они не только способны вызывать отравления у людей и животных, но и провоцировать поломку механизмов, попадая внутрь агрегатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Под Иркутском маршрутка врезалась в лесовоз: погибли 4 человека, пять в больницеПод Иркутском маршрутка врезалась в лесовоз: погибли 4 человека, пять в больнице
На Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машинойНа Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машиной
Ударившего ножом девушку в Осло россиянина отправили в психбольницуУдарившего ножом девушку в Осло россиянина отправили в психбольницу
Найдены обломки самолета, на котором футболист Сала летел через Ла-Манш Найдены обломки самолета, на котором футболист Сала летел через Ла-Манш
На дне Черного моря найден «Потерянный флот Гитлера»На дне Черного моря найден «Потерянный флот Гитлера»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 828


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru