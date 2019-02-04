|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту около 7 км
16:00
Фото: vk.me
Камчатский вулкан Шивелуч вновь выбросил пепловый столб, на этот раз он поднялся на высоту около семи тысяч метров над уровнем моря, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
Очередное сейсмическое явление зафиксировали в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Как рассказали специалисты, сегодня утром на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс, поднявшийся на высоту около 6,8 тысяч метров над уровнем моря, если судить по сейсмическим данным. В настоящее время Шивелуч закрыт облаками, поэтому пока остается неизвестным, в каком направлении будет сдвигаться вулканическое облако.
Представители краевого главка МЧС отметили, что на территории расположенных рядом с вулканом жилых районов выпадения пепла пока зафиксировано не было.
Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатского края. Он расположен на расстоянии около сорока пяти километров от населенного пункта Ключи, где проживает порядка пяти тысяч человек. После того, как весной 2009 года Шивелуч вновь стал активен, в вулканическом куполе появилась расщелина глубиной примерно в тридцать метров.
Вулканическим пеплом специалисты называют мельчайшие частицы магматического вещества, диаметр которых не превышает 2 миллиметров. Обладая сложным химическим составом, они не только способны вызывать отравления у людей и животных, но и провоцировать поломку механизмов, попадая внутрь агрегатов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|