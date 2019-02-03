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Таджикский школьник погиб на полигоне российской военной базы
13:41
Фото: livejournal.com
В Таджикистане на территории военной базы РФ погиб подросток, передают российские СМИ.
Предположительно, юноша смог незаконно проникнуть на объект, вскоре после чего подорвался на боеприпасе. Обстоятельства инцидента выясняются.
Сведения о ЧП уже подтвердили в пресс-службе МВД республики. В официальном сообщении указано, что жертвой взрыва стал девятиклассник расположенной неподалеку школы. Подросток пробрался на полигон 201-й российской военной базы "Ляур", которая находится в сорока километрах от столицы Таджикистана - города Душанбе.
Предположительно, парень собирал металлолом. Оказавшись на территории полигона, юноша наступил на неразорвавшийся боеприпас от гранатомета. От полученных в результате детонации снаряда ранений школьник погиб на месте.
По факту гибели подростка на российской военной базе уже начато расследование.
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