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Таджикский школьник погиб на полигоне российской военной базы


13:41
Таджикский школьник погиб на полигоне российской военной базыФото: livejournal.com

В Таджикистане на территории военной базы РФ погиб подросток, передают российские СМИ.

Предположительно, юноша смог незаконно проникнуть на объект, вскоре после чего подорвался на боеприпасе. Обстоятельства инцидента выясняются.

Сведения о ЧП уже подтвердили в пресс-службе МВД республики. В официальном сообщении указано, что жертвой взрыва стал девятиклассник расположенной неподалеку школы. Подросток пробрался на полигон 201-й российской военной базы "Ляур", которая находится в сорока километрах от столицы Таджикистана - города Душанбе.

Предположительно, парень собирал металлолом. Оказавшись на территории полигона, юноша наступил на неразорвавшийся боеприпас от гранатомета. От полученных в результате детонации снаряда ранений школьник погиб на месте.

По факту гибели подростка на российской военной базе уже начато расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 301

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