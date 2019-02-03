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В Кабо-Верде оставили под стражей подозреваемых в контрабанде 9 тонн кокаина российских моряков


3.2.2019 22:13
В Кабо-Верде оставили под стражей подозреваемых в контрабанде 9 тонн кокаина российских моряковФото: newstube.ru

В Кабо-Верде взяли под стражу российских моряков, задержанных ранее по подозрению в контрабанде крупной партии наркотиков. На борту судна, следовавшего в Марокко из Южной Америки, местные силовики нашли свыше девяти тонн кокаина. Как отметили в посольстве РФ, сограждан поместили в тюрьму, которая расположена в городе Прая - столице этого западно-африканского государства.

Морякам пока не было предъявлено каких-либо официальных обвинений, отметили представители российской дипмиссии в Кабо-Верде. Вместе с тем, сегодня состоялся суд над задержанными. Согласно вынесенному решению, граждане РФ останутся под стражей до окончания следственных мероприятий. Сколько времени это может продолжаться, пока остается неизвестным. Уточняется лишь, что после завершения этих действий местные правоохранители могут официально предъявить россиянам обвинения.

В посольстве отметили, что поддерживают постоянную связь как с местными силовиками, так и моряками. На данный момент от задержанных не поступало никаких жалоб и не было выявлено никаких нарушений со стороны правоохранительных органов Республики Кабо-Верде.

Напомним, в прошлую пятницу, 2 февраля, в порту Праи власти Кабо-Верде задержали судно Eser. На его борту в тот момент было одиннадцать российских моряков. Все он были задержаны после того, как местные силовики нашли на корабле свыше девяти тонн кокаина.

О судне известно, что оно из Южной Америки направлялось в Марокко, но совершило вынужденный заход в Кабо-Верде по причине смерти одного из членов экипажа. Местные силовики провели обыск на борту, так как в их распоряжении ранее оказалась информация о наркотиках, которые могли перевозиться на этом судне. По данным агентства Reuters, изъятая партия зелья уже признана самой крупной за всю историю Кабо-Верде.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 351

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