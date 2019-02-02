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В Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
13:06
Фото: vk.com
В Ижевске после концерта скончался рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, ставший ранее известным под творческим псевдонимом Децл. Обстоятельства смерти артиста, которому было лишь тридцать пять лет, выясняются.
О смерти Децла рассказал его отец Александр Толмацкий, информация также появилась в официальном сообществе музыканта в соцсети "ВКонтакте". Сведений о причинах кончины артиста пока не поступало, отмечается лишь, что он умер от остановки сердца.
Известно также, что незадолго до кончины рэп-исполнитель выступал на дне рождения местного бизнесмена.
По факту смерти артиста сейчас уже проводят проверку следственные органы Удмуртии.
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