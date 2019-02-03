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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 км


3.2.2019 19:10
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 кмФото: vk.me

Специалисты вновь зафиксировали пепловый выброс на камчатском вулкане Шивелуч.

По данным регионального главка МЧС, вулканическое облако поднялось на высоту около четырех километров, а затем начало смещаться на юго-запад.

Как указывается на официальном портале краевого ГУ МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа, смещающегося сейчас в юго-западном направлении, нет населенных пунктов нет. Вместе с тем, вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности - после выброса возникла угроза риска для низколетящих воздушных судов.

Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатского края. Он расположен на расстоянии около сорока пяти километров от населенного пункта Ключи, где проживает порядка пяти тысяч человек. После того, как весной 2009 года Шивелуч вновь стал активен, в вулканическом куполе появилась расщелина глубиной примерно в тридцать метров.

Вулканическим пеплом специалисты называют мельчайшие частицы магматического вещества, диаметр которых не превышает 2 миллиметров. Обладая сложным химическим составом, они не только способны вызывать отравления у людей и животных, но и провоцировать поломку механизмов, попадая внутрь агрегатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

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