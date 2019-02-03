Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 км

3.2.2019 19:10

Фото: vk.me



Специалисты вновь зафиксировали пепловый выброс на камчатском вулкане Шивелуч.



По данным регионального главка МЧС, вулканическое облако поднялось на высоту около четырех километров, а затем начало смещаться на юго-запад.



Как указывается на официальном портале краевого ГУ МЧС, на пути распространения пеплового шлейфа, смещающегося сейчас в юго-западном направлении, нет населенных пунктов нет. Вместе с тем, вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности - после выброса возникла угроза риска для низколетящих воздушных судов.



Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатского края. Он расположен на расстоянии около сорока пяти километров от населенного пункта Ключи, где проживает порядка пяти тысяч человек. После того, как весной 2009 года Шивелуч вновь стал активен, в вулканическом куполе появилась расщелина глубиной примерно в тридцать метров.



Вулканическим пеплом специалисты называют мельчайшие частицы магматического вещества, диаметр которых не превышает 2 миллиметров. Обладая сложным химическим составом, они не только способны вызывать отравления у людей и животных, но и провоцировать поломку механизмов, попадая внутрь агрегатов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 224

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:08 При пожаре в «звездном доме» в центре Москвы погибли 7 человек

При пожаре в «звездном доме» в центре Москвы погибли 7 человек 3.2.2019 22:21 В Калужской области завершено опознание жертв ДТП

В Калужской области завершено опознание жертв ДТП 3.2.2019 14:01 Кубанский гомофоб признался в убийстве пожилой гей-пары

Кубанский гомофоб признался в убийстве пожилой гей-пары 3.2.2019 13:30 В Алеппо 11 человек погибли при обрушении здания

В Алеппо 11 человек погибли при обрушении здания 3.2.2019 11:57 Под Калугой попал в аварию автобус с детьми, есть жертвы