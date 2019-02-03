Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые разгадали тайну темных пятен на стенах гробницы Тутанхамона

3.2.2019 14:26

Фото: garo-tailor.com



Ученым удалось разгадать тайну темных пятен в гробнице Тутанхамона, передают британские СМИ.



О завершении исследования рассказал известный египетский археолог Захи Хавасс, в прошлом возглавлявший министерство по делам древностей.



Как отметил ученый, к настоящему времени египтологи практически завершили работы по реставрацию гробницы Тутанхамона. При этом исследователям удалось выяснить причины появления на стенах темных пятен, которые осложняли восстановление фресок.



Весьма амбициозный проект, предусматривающий полную реставрацию этой знаменитой гробницы, был запущен Хавассом и группой его единомышленников около десятилетия назад. Археологи, искусствоведы и историки, объединившись, предполагали не только защитить усыпальницу от последствий многочисленных визитов туристов, но и возвратить обратно значительную часть сокровищ фараона, а также восстановить фрески.



В процессе работы к ученым присоединились физики и генетики, которые и установили причину появления на некоторых стенах таинственных пятен. Ученые полагают, что наросты бактериального или грибкового происхождения имелись на фресках гробницы еще в период экспедиции Картера. В прессе их быстро окрестили частью "проклятья фараона", тогда как археологи опасались распространения темных участков, способных разрушить древние фрески.



Как выяснилось после анализа структуры пятен и изучения фотоматериалов прошлого, пятна действительно бактериального происхождения. Вместе с тем, эти микроорганизмы уже очень давно погибли, поэтому площадь пятен расти не будет. Учитывая, что пятна проникли глубоко в краску, при восстановлении фресок было решено вообще их не трогать. Исследователи выражают надежду, что их усилия окажутся полезными - гробница теперь защищена от повреждений и стала еще более притягательной для туристов.



Автор: Злата Богатова

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