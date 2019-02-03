|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые разгадали тайну темных пятен на стенах гробницы Тутанхамона
3.2.2019 14:26
Фото: garo-tailor.com
Ученым удалось разгадать тайну темных пятен в гробнице Тутанхамона, передают британские СМИ.
О завершении исследования рассказал известный египетский археолог Захи Хавасс, в прошлом возглавлявший министерство по делам древностей.
Как отметил ученый, к настоящему времени египтологи практически завершили работы по реставрацию гробницы Тутанхамона. При этом исследователям удалось выяснить причины появления на стенах темных пятен, которые осложняли восстановление фресок.
Весьма амбициозный проект, предусматривающий полную реставрацию этой знаменитой гробницы, был запущен Хавассом и группой его единомышленников около десятилетия назад. Археологи, искусствоведы и историки, объединившись, предполагали не только защитить усыпальницу от последствий многочисленных визитов туристов, но и возвратить обратно значительную часть сокровищ фараона, а также восстановить фрески.
В процессе работы к ученым присоединились физики и генетики, которые и установили причину появления на некоторых стенах таинственных пятен. Ученые полагают, что наросты бактериального или грибкового происхождения имелись на фресках гробницы еще в период экспедиции Картера. В прессе их быстро окрестили частью "проклятья фараона", тогда как археологи опасались распространения темных участков, способных разрушить древние фрески.
Как выяснилось после анализа структуры пятен и изучения фотоматериалов прошлого, пятна действительно бактериального происхождения. Вместе с тем, эти микроорганизмы уже очень давно погибли, поэтому площадь пятен расти не будет. Учитывая, что пятна проникли глубоко в краску, при восстановлении фресок было решено вообще их не трогать. Исследователи выражают надежду, что их усилия окажутся полезными - гробница теперь защищена от повреждений и стала еще более притягательной для туристов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|