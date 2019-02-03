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Кубанский гомофоб признался в убийстве пожилой гей-пары
3.2.2019 14:01
Фото: vk.me
Житель кубанской станицы Ильская расправился с двумя пожилыми гомосексуалистами, сообщает "Новая газета".
Подозреваемый уже задержан и дает признательные показания. По версии следствия, мотивом преступления стала неприязнь к людям нетрадиционной половой ориентации.
В публикации отмечается, что преступление было совершено еще в минувшем январе, когда были найдены убитыми 70-летний Владимир Дубенцов и 64-летний Николай Галдин. Местные жители не скрывают своего отношения к погибшим - жертвы убийства в прошлом постоянно подвергались травле со стороны соседей и казаков. Как оказалось, для жителей станицы не было секретом, что мужчин связывают нетрадиционные отношения.
Авторы приводят и имя подозреваемого - это 23-летний Александр Фет-Оглы. В прошлом молодой человек уже имел проблемы с законом. Имея судимость за квартирную кражу, он отбывал обязательные работы в администрации станицы.
Как пояснил задержанный во время допроса, он выпивал в компании пожилых гомосексуалистов. Когда пенсионеры начали приставать к гостю, он испытал такую неприязнь, что расправился с обоими собутыльниками.
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