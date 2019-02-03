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В Алеппо 11 человек погибли при обрушении здания


3.2.2019 13:30
В Алеппо 11 человек погибли при обрушении зданияФото: mosmonitor.ru

В сирийском Алеппо одиннадцать человек погибли в результате обрушения дома.

Как передают государственные СМИ, пятиэтажное здание было серьезно повреждено во время боевых действий.

Трагический инцидент произошел на территории района, который в прошлом находился под контролем сирийских мятежников. В ходе боевых действий пятиэтажное жилое здание было серьезно повреждено.

В числе одиннадцати жертв обрушения - четверо детей, сообщают сирийские государственные СМИ.

Позднее стало известно об ударе, который международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла по сирийским военнослужащим. По данным информационного агентства САНА, авиаудар был осуществлен по окрестностям расположенного на востоке САР города Абу-Кемаль.

В результате атаки с воздуха была уничтожена артиллерийская установка. Согласно предварительным данным, двое сирийских военных были ранены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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