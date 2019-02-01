Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пенсильванский сурок Фил предсказал ранний приход весны

19:13

Фото: mingpaocanada.com



В Соединенных Штатах вновь вытащили из норы сурка Фила, передает ТАСС. На этот раз он предсказал ранний приход весны.



По имеющейся статистике, прогнозы хвостатого "метеоролога" оказываются верными примерно в 40% случаев.



Сегодня в городке Панксутони в 07:25 по местному времени (15:25 по Москве) члены городского клуба "Внутренний круг" снова извлекли из норы десятикилограммового хвостатого "метеоролога". Согласно старинному поверью, если сурок испугается собственной тени и поспешит вновь уйти в нору, зима будет продолжаться еще не менее полутора месяцев. При облачной погоде Фил попросту не заметит тени, и это означает, что весна будет в этом году ранней.



День сурка в Панксутони отмечают, начиная с 1887 года. С тех пор зверек по кличке Фил ежегодно делает свой прогноз. Это традиционно происходит в торжественной обстановке при большом скоплении народа. Случалось, что посмотреть на пушистого метеоролога собирались около пятидесяти тысяч человек.



В этом году в Панксутони, чтобы узнать прогноз, съехались более двадцати тысяч туристов. Они с удовольствием посещают музей в "Клубе сурка", проводят время среди скульптур из льда, которые установлены на главной площади города, и катаются на санях.



Обычай определять приход весны таким необычным образом пришел в Северную Америку вместе с переселенцами из Германии, где для этих целей использовали барсуков. На территории Пенсильвании эти животные не встречаются, поэтому в качестве предсказателей погоды были выбраны сурки.



Автор: Злата Богатова

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