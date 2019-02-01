|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пенсильванский сурок Фил предсказал ранний приход весны
19:13
Фото: mingpaocanada.com
В Соединенных Штатах вновь вытащили из норы сурка Фила, передает ТАСС. На этот раз он предсказал ранний приход весны.
По имеющейся статистике, прогнозы хвостатого "метеоролога" оказываются верными примерно в 40% случаев.
Сегодня в городке Панксутони в 07:25 по местному времени (15:25 по Москве) члены городского клуба "Внутренний круг" снова извлекли из норы десятикилограммового хвостатого "метеоролога". Согласно старинному поверью, если сурок испугается собственной тени и поспешит вновь уйти в нору, зима будет продолжаться еще не менее полутора месяцев. При облачной погоде Фил попросту не заметит тени, и это означает, что весна будет в этом году ранней.
День сурка в Панксутони отмечают, начиная с 1887 года. С тех пор зверек по кличке Фил ежегодно делает свой прогноз. Это традиционно происходит в торжественной обстановке при большом скоплении народа. Случалось, что посмотреть на пушистого метеоролога собирались около пятидесяти тысяч человек.
В этом году в Панксутони, чтобы узнать прогноз, съехались более двадцати тысяч туристов. Они с удовольствием посещают музей в "Клубе сурка", проводят время среди скульптур из льда, которые установлены на главной площади города, и катаются на санях.
Обычай определять приход весны таким необычным образом пришел в Северную Америку вместе с переселенцами из Германии, где для этих целей использовали барсуков. На территории Пенсильвании эти животные не встречаются, поэтому в качестве предсказателей погоды были выбраны сурки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|