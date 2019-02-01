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Парижских спецназовцев отправили за решетку за изнасилование иностранки в штаб-квартире уголовной полиции


14:16
Здание, где было совершено преступлениеФото: otzyv.ru
Здание, где было совершено преступление

Во Франции завершились судебные слушания по громкому делу полицейских, изнасиловавших туристку из Канады.

Подсудимые были признаны виновными, ближайшие семь лет им придется провести за решеткой.

В преступлении, совершенном в апреле 2014 года, обвинялись двое бывших полицейских, служивших в элитном подразделении спецназа. Судебное разбирательство продолжалось в течение двух недель, пишет Le Figaro.

По данным газеты, адвокаты и обвинители во время слушаний представляли совершенно разные версии случившегося. Однако суд и присяжные решили прислушаться ко мнению прокурора, опиравшегося исключительно на безапелляционные факты, включая результаты экспертизы, расшифровки бесед по телефону и скрины сообщений. Прокурор при этом отмечал, что в версии бывших полицейских содержатся "сокрытия и явные несоответствия".

Изнасилование, жертвой которого стала тридцатилетняя канадская путешественница Эмили Спантон, произошло в ночь на 22 апреля 2014 года. Женщина познакомилась с двумя полицейскими в ирландском пабе. Компания весело проводила время, гуляя и выпивая, после чего силовики предложили канадке посетить штаб-квартиру уголовной полиции, которая находится на набережной Орфевр. Оказавшись внутри здания, злоумышленники изнасиловали путешественницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 377

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