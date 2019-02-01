|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В небе над Кубой взорвался метеорит
12:34
Фото: vk.me
Власти Кубы официально подтвердили сведения о взорвавшемся над островом метеорите.
Пронзив небо на западе страны, огненный шар, наблюдавшийся в течение примерно десяти минут, взорвался, превратившись в множество обломков.
Как сообщают представители министерства науки, технологии и окружающей среды страны,взрыв произошел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио, которая расположена на западе острова. Жители региона могли наблюдать за огненным шаром, оставлявшим за собой облачный след, в промежуток между 13.20 и 13.30 по местному времени (23.20 и 23.30 по Москве).
Ранее мощный взрыв в небе над Кубой прокомментировали специалисты Метеорологической службы во Флориде. По мнению американцев, речь шла о падении метеорита.
Позднее власти Кубы уточнили, что метеорит упал на территории муниципалитета Виньялес. Место ЧП уже изучают прибывшие туда ученые института геофизики. Первоначальный анализ обломков метеорита свидетельствует о том, что в их состав входят железо, никель и силикат магния. Отмечается, что длина наиболее крупного фрагмента метеорита, найденного в районе Палмарито, составляет около одиннадцати сантиметров.
Напомним, ранее представитель Института динамики геосфер РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шувалов поделился мнением о потенциальном ущербе в случае столкновения астероида Апофис с Землей. По словам ученого, средствами, способными повлиять на траекторию этого небесного тела, человечество пока не располагает. И в случае падения может быть полностью уничтожен многомиллионный мегаполис.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|