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В небе над Кубой взорвался метеорит


12:34
В небе над Кубой взорвался метеоритФото: vk.me

Власти Кубы официально подтвердили сведения о взорвавшемся над островом метеорите.

Пронзив небо на западе страны, огненный шар, наблюдавшийся в течение примерно десяти минут, взорвался, превратившись в множество обломков.

Как сообщают представители министерства науки, технологии и окружающей среды страны,взрыв произошел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио, которая расположена на западе острова. Жители региона могли наблюдать за огненным шаром, оставлявшим за собой облачный след, в промежуток между 13.20 и 13.30 по местному времени (23.20 и 23.30 по Москве).

Ранее мощный взрыв в небе над Кубой прокомментировали специалисты Метеорологической службы во Флориде. По мнению американцев, речь шла о падении метеорита.

Позднее власти Кубы уточнили, что метеорит упал на территории муниципалитета Виньялес. Место ЧП уже изучают прибывшие туда ученые института геофизики. Первоначальный анализ обломков метеорита свидетельствует о том, что в их состав входят железо, никель и силикат магния. Отмечается, что длина наиболее крупного фрагмента метеорита, найденного в районе Палмарито, составляет около одиннадцати сантиметров.

Напомним, ранее представитель Института динамики геосфер РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шувалов поделился мнением о потенциальном ущербе в случае столкновения астероида Апофис с Землей. По словам ученого, средствами, способными повлиять на траекторию этого небесного тела, человечество пока не располагает. И в случае падения может быть полностью уничтожен многомиллионный мегаполис.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 430

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