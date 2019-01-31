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Российскую актрису Ирину Усок задержали в США по обвинению в похищении ребенка


18:02
Российскую актрису Ирину Усок задержали в США по обвинению в похищении ребенкаФото: vk.me

В Соединенных Штатах задержали российскую актрису театра и кино Ирину Усок, передают СМИ.

Вышедшая замуж за американца артистка пыталась покинуть страну, но ее обвинили в попытке похищения ребенка, являющегося гражданином США.

Как пояснили в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где служит Ирина Усок, инцидент связан исключительно с семейными отношениями артистки. В театре отметили, что обязательно постараются оказать помощь актрисе.

О задержании Ирины Усок ранее сообщил Telegram-канал Mash. В публикации отмечалось, что из аэропорта Нью-Йорка россиянку уже доставили в местный изолятор. Женщине предъявили обвинение в попытке похитить ребенка.

Случившееся прокомментировал вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов. По словам эксперта, похищение ребенка в Соединенных Штатах является очень серьезным преступлением. Согласно американским законам, родители обладают равными правами, однако в данном случае ситуация осложняется из-за гражданства РФ артистки, ведь на сегодняшний день Россия входит в число государств, неблагоприятных для посещения гражданами США. В результате есть вероятность того, что отец не может переехать в Москву, чтобы воспитывать ребенка, поэтому попытку вывоза в Россию можно рассматривать как похищение.

Эксперт, мнение которого приводит ФАН, предположил, что артистку могут отсудить, если отец ребенка "не отзовет претензии, если не будет мирового соглашения". На текущий момент Усок может выйти из тюрьмы лишь согласившись пойти на мировую и передав малыша его отцу.

Ирина Усок родилась 28 июня 1976 года в Таганроге. После окончания Школы-студии МХАТ она получила приглашение сыграть Нину Заречную в спектакле по знаменитой пьесе "Чайка" Антона Чехова в театре "Содружество актеров Таганки".

Помимо работы в театре, актриса снимается в кино. Первым фильмом для нее стала лента "Мама, не горюй", вышедшая экраны в 1997 году. Позже Усок снялась в целом ряде сериалов, в частности, "Дети Ванюхина" и "Братья Карамазовы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 380

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