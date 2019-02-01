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Волгоградскую сиделку подозревают в жестоком убийстве парализованного мужчины


1.2.2019 13:41
Волгоградскую сиделку подозревают в жестоком убийстве парализованного мужчиныПолиция Волгограда задержала 52-летнюю местную жительницу по подозрению в жестоком убийстве пожилого мужчины.

Как передает ТАСС, жертвой преступления стал парализованный мужчина преклонных лет. Подозреваемая на протяжении последнего времени являлась его сиделкой.

По данным регионального СУ СКР, тело 81-летнего пенсионерп с явными признаками криминальной смерти было найдено в минувшую среду, 30 января. Преступление было совершено в одной из квартир дома на улице Колосовая в Волгограде. Прикованный к постели пожилой мужчина скончался от многочисленных ножевых ранений, отметили в ведомстве.

Следователям удалось установить личность подозреваемой в кратчайшие сроки. Сразу после этого была задержана 52-летняя сиделка погибшего мужчины. Уточняется, что в момент совершения преступления женщина находилась в сильнейшем алкогольном опьянении. Схватив нож, она не менее десяти раз ударила своего подопечного в руки, живот и ноги. От полученных ранений мужчина умер, а женщина скрылась.

Отмечается, что подозреваемую полицейские задержали неподалеку от дома, в котором проживал убитый ей пенсионер. Мотивы преступления устанавливаются. Расследование по данному уголовному делу активно продолжается.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 318

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