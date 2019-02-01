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В Сирии курды развернули гуманитарный груз Красного полумесяца для Хаджина
1.2.2019 11:56
Фото: telegraf.com.ua
В Сирии подразделения курдов блокировали передвижение колонны с грузом Красного полумесяца, направлявшейся в населенный пункт Хаджин. В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, рассказав о случившемся, отметили, что десять грузовиков были вынуждены возвратиться в исходный пункт.
Сославшись на категорический запрет со стороны американских военнослужащих, члены "Сирийских демократических сил" блокировали доставку гуманитарной помощи. В состав остановленной ими колонны входили десять грузовиков. Как рассказал генерал-лейтенант Сергей Соломатин, возглавляющий российский Центр по примирению враждующих сторон в САР, помощь была собрана по распоряжению сирийских властей с участием регионального представительства Арабского Красного Полумесяца (САКП).
По данным ТАСС, автоколонна направлялась в Хаджин, однако успела добраться лишь до Эль-Хусайнии. После того, как курды из состава формирований проамериканских "Сирийских демократических сил" вынудили грузовики повернуть обратно, машины с питьевой водой, продовольствием и лекарствами уехали в исходный пункт.
Как подчеркнул Соломатин, у САКП имеется мандат ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), предусматривающий возможность беспрепятственной доставки гуманитарной помощи по всей Сирии без исключения.
Напомним, ранее лидер курдов Ильхам Ахмед опровергла сведения о договоренности с Соединенными Штатами по вопросу возвращения вооружений, переданного ранее американской стороной. Интервью с главой исполкома курдского Совета демократической САР опубликовала газета The Washington Post. По словам Ильхам Ахмед, американские власти до сих пор не начали выводить военный контингент из Сирии, несмотря на то, что прошел уже месяц после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.
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