Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сирии курды развернули гуманитарный груз Красного полумесяца для Хаджина

1.2.2019 11:56

Фото: telegraf.com.ua



В Сирии подразделения курдов блокировали передвижение колонны с грузом Красного полумесяца, направлявшейся в населенный пункт Хаджин. В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, рассказав о случившемся, отметили, что десять грузовиков были вынуждены возвратиться в исходный пункт.



Сославшись на категорический запрет со стороны американских военнослужащих, члены "Сирийских демократических сил" блокировали доставку гуманитарной помощи. В состав остановленной ими колонны входили десять грузовиков. Как рассказал генерал-лейтенант Сергей Соломатин, возглавляющий российский Центр по примирению враждующих сторон в САР, помощь была собрана по распоряжению сирийских властей с участием регионального представительства Арабского Красного Полумесяца (САКП).



По данным ТАСС, автоколонна направлялась в Хаджин, однако успела добраться лишь до Эль-Хусайнии. После того, как курды из состава формирований проамериканских "Сирийских демократических сил" вынудили грузовики повернуть обратно, машины с питьевой водой, продовольствием и лекарствами уехали в исходный пункт.



Как подчеркнул Соломатин, у САКП имеется мандат ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), предусматривающий возможность беспрепятственной доставки гуманитарной помощи по всей Сирии без исключения.



Напомним, ранее лидер курдов Ильхам Ахмед опровергла сведения о договоренности с Соединенными Штатами по вопросу возвращения вооружений, переданного ранее американской стороной. Интервью с главой исполкома курдского Совета демократической САР опубликовала газета The Washington Post. По словам Ильхам Ахмед, американские власти до сих пор не начали выводить военный контингент из Сирии, несмотря на то, что прошел уже месяц после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 387

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 1.2.2019 15:45 Песков: Кремль не признает Гуайдо главой Венесуэлы

Песков: Кремль не признает Гуайдо главой Венесуэлы 31.1.2019 23:40 Талибов пригласили на конференцию по Афганистану, которая состоится в Москве

Талибов пригласили на конференцию по Афганистану, которая состоится в Москве 31.1.2019 23:25 Курды не подтвердили информацию о договоренности по возвращению американского вооружения

Курды не подтвердили информацию о договоренности по возвращению американского вооружения 31.1.2019 18:14 Шоумен Зеленский оказался лидером президентской гонки на Украине

Шоумен Зеленский оказался лидером президентской гонки на Украине 31.1.2019 14:00 В Москву вернулся таинственный Boeing 777, летавший в Венесуэлу