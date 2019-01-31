Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Курды не подтвердили информацию о договоренности по возвращению американского вооружения

31.1.2019 23:25

Фото: mir-politika.ru



Лидер курдов Ильхам Ахмед опровергла сведения о договоренности с Соединенными Штатами по вопросу возвращения вооружений, переданного ранее американской стороной.



Интервью с главой исполкома курдского Совета демократической САР опубликовала газета The Washington Post.



По словам Ильхам Ахмед, с представителями Вашингтона не обсуждался вопрос об изъятии у "Сил демократической Сирии" оружия, которое ранее было передано американцами для борьбы с "Исламским государством" (ИГ, деятельность этой группировки в РФ признана террористической и официально запрещена).



США до сих пор не начали выводить своих военных из Сирии, несмотря на то, что прошел уже месяц после соответствующего заявления американского лидера Дональда Трампа, отметила Ильхам Ахмед. По ее словам, обстановка осталась совершенно прежней.



Структура, возглавляемая Ильхам Ахмед, представляет собой автономный орган управления, который курды сформировали в северо-восточной части Сирии. На сегодняшний день эта структура является политическим крылом вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".



Ранее в Турции заявили о том, что Вашингтон якобы договорился с сирийскими курдами о том, что американцам будет возвращено тяжелое вооружение.



Автор: Злата Богатова

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