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Члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на военных в 1999 году, приговорили к 14,5 годам


31.1.2019 23:52
Члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на военных в 1999 году, приговорили к 14,5 годамФото: xoroshiy.ru

Вынесен приговор Руслану Батаеву, в прошлом входившего в банду Шамиля Басаева и обвинявшегося в причастности к вооруженному нападению на силовиков в 1999 году. Дело рассматривал Верховный суд Чечни.

Подсудимого признали виновным и приговорили к 14,5 годам лишения свободы.

Отбывать наказание Батаеву предстоит в колонии строгого режима, информирует ТАСС. Со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ставропольскому краю уточняется, что подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Согласно материалам уголовного дела, двадцать лет назад Руслан Батаев принял решение вступить в одно из бандформирований, которые в тот период действовали на территории Чечни. Пройдя специальную подготовку в лагере, организованном боевиками, а также учился минно-взрывному делу. Впоследствии Батаев неоднократно принимал участие в боестолкновениях.

В начале октября 1999 года банда, членом которой на тот момент являлся Батаев, вместе с рядом других формирований атаковала военных близ станицы Червленной. Действия боевиков координировали Шамиль Басаев и Хаттаб. В результате инцидента тогда погибли пятнадцать военнослужащих, двадцать восемь получили ранения.

Ранее по данному эпизоду уже были осуждены двадцать три участника нападения. Всех приговорили в большим срокам заключения. На данный момент в федеральном розыске остаются шесть фигурантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 360

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