|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на военных в 1999 году, приговорили к 14,5 годам
31.1.2019 23:52
Фото: xoroshiy.ru
Вынесен приговор Руслану Батаеву, в прошлом входившего в банду Шамиля Басаева и обвинявшегося в причастности к вооруженному нападению на силовиков в 1999 году. Дело рассматривал Верховный суд Чечни.
Подсудимого признали виновным и приговорили к 14,5 годам лишения свободы.
Отбывать наказание Батаеву предстоит в колонии строгого режима, информирует ТАСС. Со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ставропольскому краю уточняется, что подсудимый свою вину признал в полном объеме.
Согласно материалам уголовного дела, двадцать лет назад Руслан Батаев принял решение вступить в одно из бандформирований, которые в тот период действовали на территории Чечни. Пройдя специальную подготовку в лагере, организованном боевиками, а также учился минно-взрывному делу. Впоследствии Батаев неоднократно принимал участие в боестолкновениях.
В начале октября 1999 года банда, членом которой на тот момент являлся Батаев, вместе с рядом других формирований атаковала военных близ станицы Червленной. Действия боевиков координировали Шамиль Басаев и Хаттаб. В результате инцидента тогда погибли пятнадцать военнослужащих, двадцать восемь получили ранения.
Ранее по данному эпизоду уже были осуждены двадцать три участника нападения. Всех приговорили в большим срокам заключения. На данный момент в федеральном розыске остаются шесть фигурантов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|