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В Нью-Йорке за $612 тыс ушла с молотка гравюра Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса»
31.1.2019 22:59
Фото: livejournal.com
В Нью-Йорке ушла с молотка гравюра Альбрехта Дюрера "Четыре всадника Апокалипсиса".
По данным ТАСС, творение знаменитого художника было продано в рамках аукциона Christie's за 612 тысяч долларов.
Живописец создал гравюру в период 1497-1498 годов. В последнее время творение Альбрехта Дюрера находилось у частного коллекционера с Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. В Нью-Йорке "Всадников" продали за сумму, почти вдвое превысившую предварительную оценочную стоимость, отметили организаторы торгов.
В числе представленных на этих торгах лотов также была картина Мартина Шонгауэра "Успение Богородицы". Произведение искусства, созданное германским живописцем в период 1470-1474 годов, в прошлом принадлежало прусскому генерал-почтмейстеру Карлу Фердинанду Фридриху фон Наглеру. Покупатель отдал за эту гравюру 492 тысяч долларов.
Организаторы выручили 372 тысячи долларов за гравюру "Мадонна Айнзидельна". Работа принадлежит неизвестному немецкому художнику с инициалами E. S. Живописец трудился в середине ХV века в паломническом центре Айнзидельн (Швейцария).
Напомним, в конце прошлого в Великобритании ушел с молотка малоизвестный набросок Рембрандта ван Рейна с отпечатком руки художника. Созданный в 1655 году "Этюд головы юноши" стал лидером аукциона Sotheby's, где были представлены произведения "старых мастеров". Ценитель искусства, не пожелавший называть свое имя, отдал за рисунок около 9,5 миллиона фунтов (свыше 12 миллиона долларов).
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