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В Лондоне за $12 млн продан набросок Рембрандта с отпечатками пальцев художника


6.12.2018 13:15
В Лондоне за $12 млн продан набросок Рембрандта с отпечатками пальцев художникаФото: rusverlag.de

В Великобритании за 9,48 миллиона фунтов (более 12,1 миллиона долларов) ушел с молотка малоизвестный набросок Рембрандта ван Рейна.

Созданный художником в 1655 году "Этюд головы юноши" стал лидером на лондонских торгах Sotheby's, которые состоялись в минувшую среду, 5 декабря.

На аукционе, где были представлены произведения "старых мастеров", самым дорогим стала работа Рембрандта ван Рейна размером 25 на 20 см. Один из семи набросков художника, который изображает Иисуса в образе юноши, пользовался небывалым ажиотажем, отмечают организаторы торгов.

Дело в том, что на картине, написанной маслом на дубовой доске, эксперты ранее выявили два отпечатка пальцев. По мнению специалистов, следы вполне мог оставить сам Рембрандт. Кране маловероятно, что эта гипотеза будет официально подтверждена или опровергнута, если подобное вообще может когда-либо произойти. Однако ставки, которые делали участники торгов, в самый последний момент стали стремительно увеличиваться. В результате покупатель отдал за произведение искусства сумму, более чем в полтора раза превышающую оценочную стоимость наброска.

Совокупная выручка на прошедших торгах составила более 30 миллионов фунтов, или свыше тридцати восьми миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 240

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