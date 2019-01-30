Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: кошачьи паразиты способны провоцировать развитие шизофрении у людей

30.1.2019 16:31

Фото: kartinnay-galerey.ru



Токсоплазма Toxoplasma gondii, которая является паразитом представителей семейства кошачьих и некоторых других млекопитающих, способна вызывать шизофрению у людей, выяснили датские ученые.



Как передает Science Alert, исследование проводили специалисты Копенгагенской университетской больницы.



Токсоплазма, о которой идет речь, относится к протистам, обитая в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, в том числе, головном мозге. Данный организм способен вызывать развитие токсоплазмоза. Обычно это заболевание протекает в достаточно легкой форме, оно становится действительно опасным лишь у пациентов со сниженным иммунитетом.



Ученые ранее уже выяснили, что паразит оказывает влиять на поведение своего хозяина. В частности, зараженные токсоплазмой грызуны теряют чувство страха перед кошками, поэтому чаще становятся их жертвами. В свою очередь, так возбудитель чаще всего оказывается в организме своего основного хозяина. По мнению специалистов, меняется поведение и у зараженных токсоплазмой людей, а их на сегодняшний день уже около половины от всего населения планеты. Им также свойственны тревожность и вместе с тем повышенная склонность к риску.



Проанализировав результаты масштабного когортного исследования Danish Blood Donor Study, которое охватило свыше ста тысяч человек, датские специалисты выявили среди них две с половиной тысячи человек с нарушениями психики. Затем были сделаны анализы на токсоплазму и цитомегаловируса, являющийся возбудителем другого крайне распространенного заболевания - герпеса.



В итоге выяснилось, что у людей, в организме которых была выявлена Toxoplasma gondii, риск развития шизофрении почти на 50% превышал показатели остальных участников эксперимента. Пугающая связь оказалась еще более очевидной, когда ученые выяснили, какие участники не страдали шизофренией в момент инфицирования. Однако, успокаивают датские эксперты, волноваться пока рано. По словам ученых, преждевременно делать выводы о доказанности причинно-следственной связи.



Автор: Злата Богатова

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