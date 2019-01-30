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В Париже официально дан старт Международному году таблицы Менделеева


30.1.2019 12:56
В Париже официально дан старт Международному году таблицы Менделеева Фото: sozcu.com.tr

В столице Франции состоялась церемония открытия Международного года таблицы Менделеева.

Как передает ТАСС, мероприятие было организовано в штаб-квартире ЮНЕСКО.

В минувший вторник, 29 января, официально стартовал Международный год периодической таблицы химических элементов. Участниками праздничной церемонии, которая приурочена к полуторавековому юбилею со дня этого великого открытия, стали российский министр науки и высшего образования Михаил Котюков и глава РАН Александр Сергеев, а также множество представителей руководства различных международных научных организаций, съехавшиеся в Париж из более чем восьмидесяти государств.

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, открывая Год, выразила благодарность партнерам в подготовке церемонии, а также отметила вклад российского правительства в организацию мероприятия. По словам Азуле, таблицу химических элементов можно считать свидетельством "стремления человеческого ума разгадать загадки вселенной", продолжающейся и по сей день тяги к знаниям. Глава международной организации напомнила, что жителям Древнего Египта было известно лишь около десяти элементов.

Глава ЮНЕСКО в своей речи отметила, что год, стартовавший в Париже, позволит воздать должное исследователям, которым удалось открыть важные элементы. Азуле подчеркнула, что многие из этих ученых - женщины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 284

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