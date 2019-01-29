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Эксперты назвали самые безопасные страны мира
07:01
Фото: fotocdn.net
Названы самые безопасные государства мира. Соответствующий рейтинг был подготовлен экспертами для американского журнала Global Finance.
По мнению составителей списка, на сегодняшний день Россия не входит в сто самых безопасных страны планеты.
Как стало известно, Российская Федерация смогла занять лишь 108-е место. По мнению составителей рейтинга, в нашей стране якобы сохраняется слишком высокий уровень преступности, а также наблюдается спад экономики.
Лидером списка стала Исландия, вслед за ней идут Швейцария и Финляндия. В десятку вошли Австрия, Дания, Катар, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Сингапур. Соединенные Штаты находятся на 65-м месте. Эксперты объяснили это достаточно высокими показателями преступности и рисками, связанными с различными природными катастрофами.
Наиболее небезопасными государствами, судя по этому списку, сейчас являются Гватемала, Йемен и Филиппины.
При составлении рейтинга эксперты оценивали различные страны по таким критериям, как вероятность военных конфликтов, риски для безопасности граждан, экономическое развитие и возможные природные катастрофы.
Напомним, не так давно США попали в число государств, наиболее опасных для женщин. В списке, который подготовили эксперты агентства Рейтер, также упоминались Индия, Афганистан, ДРК, Йемен, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и Сомали.
Афганистан и Сомали также были включены в число государств, которые на сегодняшний день являются наиболее опасными для иностранных туристов. Соответствующее исследование в конце прошлого года провели специалисты медицинской сервисной компании International SOS.
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