ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге школьника задержали за поджог сверстницы
В Петербурге школьника задержали за поджог сверстницы
Скончался один из подростков, попавших под поезд под Петербургом
Скончался один из подростков, попавших под поезд под Петербургом
В Калифорнии до 66 человек возросло число жертв пожаров, более 600 пропали без вести
В Калифорнии до 66 человек возросло число жертв пожаров, более 600 пропали без вести
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Создатели «Маши и Медведя» прокомментировали обвинения в кремлевской пропагандеСоздатели «Маши и Медведя» прокомментировали обвинения в кремлевской пропаганде
В Москве умер Евгений ОсинВ Москве умер Евгений Осин
Названы самые опасные для туристов государстваНазваны самые опасные для туристов государства
В Грозном женщина совершила самоподрыв около КППВ Грозном женщина совершила самоподрыв около КПП
ЦРУ: Хашкаджи убили по указанию наследного принца Саудовской АравииЦРУ: Хашкаджи убили по указанию наследного принца Саудовской Аравии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя книжная любовь" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названы самые опасные для туристов государства


17.11.2018 19:21
Названы самые опасные для туристов государстваФото: mail.ru

Эксперты назвали государства, которые на сегодняшний день являются наиболее опасными для иностранных туристов.

Соответствующее исследование провели специалисты медицинской сервисной компании International SOS.

Как передает агентство "Интерфакс", специалистами International SOS создана интерактивная карта, на которой можно увидеть самые опасные и безопасные для туристических визитов страны, согласно прогнозам на следующий год.

Больше всего опасностей, про мнению экспертов, может подстерегать туристов в Африке. Практически вся территория континента вошла в категорию "высокого риска". Критического уровня потенциальная опасность в будущем году достигнет в Гвинее, Ливии, Нигере и Сомали, а также некоторых других государствах Африки.

В число крайне опасных регионов также вошли Афганистан, Венесуэла, Ирак, Йемен и Северная Корея.

"Средний" уровень риска для туристов сохранится в ближайшем будущем в Болгарии, Египте, Марокко, Мексике и ряде других стран. Наиболее безопасными при этом эксперты считают Турцию и большую часть государств Европы, Южную Корею и Японию, а также Канаду, Соединенные Штаты и Австралию.

Нейтральные оценки от специалистов получили такие государства как Россия, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Таиланд и Филиппины. Эти страны вошли в число тех, где при стремительном развитии сохраняются переменные риски.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в тройном убийствеЖителя Подмосковья задержали по подозрению в тройном убийстве
Пропавшая год назад подлодка ВМС Аргентины найдена на глубине 800 метровПропавшая год назад подлодка ВМС Аргентины найдена на глубине 800 метров
Эксперты определили самый плохой период в истории человечестваЭксперты определили самый плохой период в истории человечества
Калифорнийский дом Майли Сайрус уничтожен лесным пожаромКалифорнийский дом Майли Сайрус уничтожен лесным пожаром
СМИ рассказали о последних словах ХашкаджиСМИ рассказали о последних словах Хашкаджи

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 794


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru