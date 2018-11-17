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Названы самые опасные для туристов государства
17.11.2018 19:21
Фото: mail.ru
Эксперты назвали государства, которые на сегодняшний день являются наиболее опасными для иностранных туристов.
Соответствующее исследование провели специалисты медицинской сервисной компании International SOS.
Как передает агентство "Интерфакс", специалистами International SOS создана интерактивная карта, на которой можно увидеть самые опасные и безопасные для туристических визитов страны, согласно прогнозам на следующий год.
Больше всего опасностей, про мнению экспертов, может подстерегать туристов в Африке. Практически вся территория континента вошла в категорию "высокого риска". Критического уровня потенциальная опасность в будущем году достигнет в Гвинее, Ливии, Нигере и Сомали, а также некоторых других государствах Африки.
В число крайне опасных регионов также вошли Афганистан, Венесуэла, Ирак, Йемен и Северная Корея.
"Средний" уровень риска для туристов сохранится в ближайшем будущем в Болгарии, Египте, Марокко, Мексике и ряде других стран. Наиболее безопасными при этом эксперты считают Турцию и большую часть государств Европы, Южную Корею и Японию, а также Канаду, Соединенные Штаты и Австралию.
Нейтральные оценки от специалистов получили такие государства как Россия, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Таиланд и Филиппины. Эти страны вошли в число тех, где при стремительном развитии сохраняются переменные риски.
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