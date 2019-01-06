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Названы самые опасные для женщин государства


6.1.2019 17:27
Названы самые опасные для женщин государстваФото: qiyipic.com

Соединенные Штаты попали в число государств, наиболее опасных для женщин.

Список составили эксперты агентства Рейтер. Перечень готовили с учетом целого ряда факторов.

В числе факторов, которые учитывались при подготовке списка стран, опасных для представительниц слабого пола, уровень развития здравоохранения, статистика по дискриминации, количество инцидентов, связанных с насилием, включая сексуальное, а также работорговля либо эксплуатация.

Лидером этого печального списка по итогам 2018 года стала Индия, следом за которой расположился Афганистан. Замкнула тройку Сирия. Помимо Соединенных Штатов, эксперты включили в перечень Демократическую Республику Конго (ДРК), Йемен, Нигерию, Пакистан, Саудовскую Аравию и Сомали.

В комментарии поясняется, что в десятку вошли государства, лидирующие по совокупности упомянутых выше факторов. Ряд других стран, обстановку в которых анализировали эксперты, фигурируют в отдельных списках по различным категориям.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 308

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