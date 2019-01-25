Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали за потасовку после осеннего боя

22:25

Фото: liter.kz



Россиянина Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев из-за потасовки, которая произошла после бояс ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующее решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада, передает ТАСС.



Поединок, проходивший в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября 2018 года по московскому времени, завершился победой Хабиба Нурмагомедова. Россиянину удалось защитить пояс чемпиона UFC в легком весе, применив к противнику в четвертом раунде удушающий прием. После окончания боя россиянин не смог проигнорировать провокационное поведение скандально известного Конора Макгрегора . В результате в зрительном зале началась массовая потасовка.



Учитывая, что вердикт Атлетической комиссии штата Невада действует лишь в его пределах, решение прокомментировал глава UFC Дэйна Уайт. По его словам, UFC не намерена обходить решение о дисквалификации - Нурмагомедова, в случае вынесения такого вердикта, не будут приглашать и на поединки в других штатах.



Стоит отметить, что срок отстранения отсчитывается с даты инцидента, то есть 6 октября. Период дисквалификации в будущем могут сократить до полугода. Для этого Хабибу нужно принять участие в социальной программе против насилия. Кроме того, российскому бойцу необходимо выплатить полмиллиона долларов в виде штрафа.



Отмечается, что Макгрегора отстранили от боев на полгода - он может возвратиться на ринг уже 6 апреля. Сумма штрафа для ирландца составила пятьдесят тысяч долларов.



Дисквалификация коснулась и россиян Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова , которые участвовали в потасовке после боя. Помимо отстранения на год им нужно выплатить в виде штрафа по двадцать пять тысяч долларов.



Автор: Злата Богатова

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