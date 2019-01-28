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На севере Афганистана в результате нападения талибов убиты 6 полицейских
13:10
Фото: zaman.com.tr
В Афганистана по меньшей мере шесть сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков, трое правоохранителей были ранены, передает ТАСС.
Как полагают местные власти, к инциденту могут быть причастны талибы.
Инцидент произошел в северной части страны, где радикалы запрещенного в РФ движения "Талибан" атаковали несколько контрольно-пропускных постов на территории провинции Балх. Обстоятельства случившегося выясняются.
По данным агентства "Синьхуа", местные власти подтвердили гибель шести силовиков, еще трое сотрудников полиции были ранены.
Напомним, на прошлой неделе в Афганистане был уничтожен организатор нападения на военную базу в провинции Вардак. Жертвами атаки стали не менее тридцати шести силовиков, однако в ряде СМИ ранее появились сообщения о том, что в результате нападения талибов погибли свыше 120 военных.
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