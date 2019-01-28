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В Амурской области три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинате
28.1.2019 20:37
Фото: rbk.ru
В Приамурье в результате взрыва газового баллона на хладокомбинате получили ранения три человека, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось на одном из предприятий города Благовещенска.
Со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по Амурской области сообщается, что после взрыва газового баллона начался пожар. К месту происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения города. К настоящему времени открытое горение уже удалось полностью ликвидировать. Помещения, в котором находится горевший баллон, сейчас охлаждают при помощи воды.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадали и были экстренно госпитализированы три человека.
Обстоятельства случившегося выясняются. Сведений о причинах взрыва из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что проводят проверку правоохранительные органы.
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