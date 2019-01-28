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СМИ: После серьезной ссоры Амаль Аламуддин ушла от Джорджа Клуни, забрав детей
28.1.2019 18:55
Фото: ok-magazine.ru
Амаль Аламуддин, забрав детей, ушла от своего мужа - знаменитого американского актера Джорджа Клуни, пишут зарубежные СМИ.
Как предполагают авторы публикаций, в звездном семействе произошла крупная ссора.
По данным портала Radar Online, после конфликта Амаль Аламуддин покинула дом в Великобритании, где проживала с мужем и детьми. Супруга Джорджа Клуни вместе с малышами направилась в родовое поместье в Италии. Как утверждают источники из близкого окружения пары, сейчас артист делает все, чтобы вернуть Амаль. Однако ссора была настолько серьезной, что речь может пойти даже о разводе, с сожалением констатируют друзья звезд.
Ранее в СМИ уже не раз появлялись публикации о размолвках между Клуни и Аламуддин, однако вскоре они появлялись на публике вместе и выглядели вполне довольными жизнью. Теперь же, если дело действительно дойдет до развода, паре придется делить огромное состояние. Совокупный капитал супругов на сегодняшний день составляет около 520 миллиона долларов.
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