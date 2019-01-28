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В Чечне машина сорвалась в пропасть: погибли три человека
28.1.2019 18:02
Фото: rosphoto.com
В Чечне легковая автомашина сорвалась в 80-метровую пропасть.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах республики, в результате ЧП погибли три человека.
Смертельная авария случилась накануне вечером на трассе Шатой - Итум-Кали, на участке дороги между селениями Вашиндарой и Нихалой. На юге республики в пропасть упал легковой автомобиль, в котором находились три человека.
Глубина пропасти, в которую сорвалась машина, составляет не менее восьмидесяти метров, сообщили представители республиканского главка МЧС.
Прибывшие к месту происшествия спасатели незамедлительно начали работу по извлечению пострадавших. Однако к тому времени все, кто находился в автомобиле, уже скончались от полученных ранений. Детей среди жертв ЧП нет, отметили в региональном ведомстве.
Обстоятельства трагического инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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