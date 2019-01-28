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В Буркина-Фасо 10 человек погибли в результате теракта
28.1.2019 15:12
Фото: eurokurort.by
На севере Буркина-Фасо по меньшей мере десять человек стали жертвами вооруженного нападения, передает AFP.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны уточняется, что случившееся уже квалифицировано как террористическая атака.
Утром минувшего воскресенья, 27 января, группа вооруженных людей атаковала небольшой населенный пункт в северной части страны, где проявляют активность боевики из различных исламистских группировок. Власти Буркина-Фасо, подтвердив гибель десяти человек, подчеркнули, что случившееся уже квалифицировано как теракт.
Согласно официальным данным, в результате ЧП два человека получили тяжелые ранения.
О своей причастности к нападению пока не заявила ни одна из радикальных группировок, действующих на севере страны, начиная с 2015 года.
В последнее время вооруженные радикалы все чаща атакуют не только населенные пункты в этом регионе, но и в западных и восточных областях страны, у рубежей с Бенином и Того. Власти Буркина-Фасо в ответ продолжают осуществлять контртеррористические операции.
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