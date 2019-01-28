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В Испании найдено тело ребенка, упавшего две недели назад в технический колодец
28.1.2019 14:37
Фото: niasam.ru
В Испании не удалось спасти ребенка, около двух недель назад провалившегося в технический колодец.
ЧП случилось 13 января на территории муниципалитета Тоталан в провинции Малага.
Две недели потребовались спасателям, чтобы добраться до ребенка, упавшего в технический колодец. К тому времени, когда удалось разработать план и пробурить параллельную шахту, чтобы достать мальчика, он скончался. По данным испанских СМИ, родителей двухлетнего Хулена уже известили о случившемся.
Поисково-спасательная операция, продолжавшаяся на протяжении двух недель, была окончена в ночь на субботу, 26 января.
В середине января ребенок, гулявший на улице с кузеном, провалился в заброшенную скважину, которая когда-то была вырыта для поиска воды. Диаметр колодца, в котором оказался малыш, составлял лишь 25 сантиметров, что крайне осложняло операцию по спасению ребенка.
В масштабной операции по вызволению малыша задействовали инженеров, геологов и военных. Оценив все возможные варианты, было решено пробурить параллельно вертикальную шахту. После этого начали рыть горизонтальный проход. В общей сложности пришлось достать в этих целях свыше 80 тысяч кубометров земли.
По данным прессы, родители погибшего мальчика несколько лет назад похоронили еще одного сына. Ребенок скончался от врожденного заболевания.
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