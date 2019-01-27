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В Москве найден мертвым экс-глава компании «Дальспецстрой»
14:13
Фото: vk.me
В Москве найден труп Дмитрия Савина, в прошлом занимавшего пост руководителя "Дальспецстроя".
По данным агентства "Интерфакс", речь может идти о самоубийстве.
Со ссылкой на осведомленные источники в столичных правоохранительных органах отмечается, что тело Дмитрия Савина обнаружил его сын, обратившийся в полицию. ЧП случилось в доме, расположенном на Привольной улице в юго-восточной части города. Около погибшего лежало ружье, ранее официально зарегистрированное на имя Савина.
По факту гибели бывшего главы "Дальспецстроя" проводят проверку следственные органы. Рассматривается ряд версий, в том числе, суицид, пояснил источник.
Дмитрий Савин занимал пост руководителя "Дальспецстроя" вплоть до весны 2015 года, когда он стал заместителем главы компании. Вскоре его сняли с должности - причиной этого стало требование вице-премьера Дмитрия Рогозина из-за скандала с невыплатой рабочим заработной платы.
Преемник Савина на посту главы компании Юрий Волкодав в настоящее время взят под стражу, его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
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