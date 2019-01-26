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В США около университета застрелены 3 человека, 2 тяжело ранены
26.1.2019 13:22
Фото: choufmedia.ma
В Соединенных Штатах жертвами стрельбы около учебного заведения стали три человека, еще двое получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.
Как передают американские СМИ, инцидент произошел неподалеку от университета штата Пенсильвания, расположенного на северо-востоке страны.
По данным местного телевизионного канала Fox43, первые выстрелы были слышны в баре, который расположен около учебного заведения, вечером минувшего четверга. Со ссылкой на источники в полиции штата уточняется, что сигнал в экстренные службы поступил около 22.30 по местному времени (06.30 утра пятницы по Москве).
Сотрудники правоохранительных органов, прибыв к месту ЧП, ликвидировали злоумышленника. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Представители администрации вуза, прокомментировав случившееся, подчеркнули, что "безопасность – в приоритете". Руководство университета сразу после поступления сведений о стрельбе, начало оценивать уровень тревоги, отслеживая новую информацию, отмечается в Twitter учебного заведения.
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