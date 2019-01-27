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В Мексике число жертв аварии на трубопроводе превысило 110 человек
27.1.2019 14:10
Фото: fastpic.ru
В Мексике до 114 человек увеличилось количество жертв взрыва на трубопроводе.
По данным Министерства здравоохранения страны, в медицинских учреждениях остаются тридцать три пострадавших.
Пострадавших доставляли в больницы, преимущественно столичные, отметили в ведомстве. Трое пациентов были переведены на лечение в один из госпиталей американского штата Техас. Согласно официальным данным Минздрава Мексики, несмотря на все усилия врачей, от полученных ожогов за последние дни скончались сорок шесть человек.
ЧП случилось 18 января на территории штата Идальго. Как заявили представители нефтяной госкомпании Pemex, взрыв на трубопроводе с последующим возгоранием произошел из-за нелегальной врезки. К месту, где была выявлена утечка либо в прошлом умышленно было сделано отверстие, приходили сотни местных жителей. В тот роковой вечер там также было очень много людей, намеревавшихся наполнить принесенные с собой канистры и бидоны.
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