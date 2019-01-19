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В Мексике при взрыве трубопровода погибли 66 человек
19.1.2019 22:11
Фото: livejournal.com
В Мексике до шестидесяти шести человек возросло число жертв взрыва трубопровода.
Как передает агентство "Интерфакс", уточненные данные поступили от губернатора штата Идальго Омара Файада.
По словам губернатора, в результате ЧП, случившегося минувшей ночью, ранения и травмы получили не менее семидесяти шести человек. Врачи оценивают состояние некоторых пострадавших как тяжелое и крайне тяжелое.
Как полагают местные правоохранители, причиной аварии стала утечка топлива, которая произошла из-за незаконных врезок. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.
Взрыв в штате Идальго стал вторым ЧП на мексиканских трубопроводах, которые были зафиксированы за последние сутки. Ранее стало известно об инциденте в штате Керетаро, где обошлось без жертв.
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