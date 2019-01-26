Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter НТВ: Собчак знала, что с ней будут говорить о драке мужа

11:44

Фото: vk.me



Телеведущая Ксения Собчак решила прокомментировать свой уход из студии НТВ незадолго до начала прямого эфира.



В своем telegram-канале светская львица пояснила, что соглашалась на интервью, посвященное Украине. Однако внезапно выяснилось, что ей будут задавать вопросы о недавнем инциденте с участием ее супруга, актера Максима Виторгана.



По словам Ксении Собчак, ранее с ней договорились представители федерального канала об интервью, посвященном ситуации на Украине. Однако уже подходя к студии, она поняла, что идет достаточно "длинная подводка про драку". Сразу после того, как ведущая поняла, о чем с ней собираются беседовать в прямом эфире на НТВ, она покинула студию, не объясняя причин. Комментируя случившееся Собчак назвала свой уход вполне естественным. Действия канала при этом она сочла возмутительными.



Стоит отметить, что на портале телевизионного канала НТВ размещены доказательства согласия Собчак на вопросы, касающиеся действий Виторгана в отношении Богомолова. В частности, опубликованы скриншоты, на которых запечатлены фрагменты переписки Собчак с продюсером программы, где говорится именно о теме предстоящей беседы.



Напомним, не так давно в прессе широко распространились сообщения о том, что Максим Виторган побил режиссера Константина Богомолова. Актер ударил его рядом с одним из столичных кафе. Как предполагали СМИ, причиной драки могла стать именно Ксения Собчак.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 444

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.1.2019 21:56 Ученые: ДНК человека повреждаются из-за работы по ночам

Ученые: ДНК человека повреждаются из-за работы по ночам 25.1.2019 22:54 Фадеев призывает Чубайса извиниться перед Захаровой

Фадеев призывает Чубайса извиниться перед Захаровой 25.1.2019 10:33 В США открыли музей КГБ

В США открыли музей КГБ 24.1.2019 20:47 В Новой Зеландии кот «радовал» хозяйку ворованными у соседей газетами

В Новой Зеландии кот «радовал» хозяйку ворованными у соседей газетами 24.1.2019 12:17 Норвежские экологи надеются, что РФ поможет поднять подлодку со ртутью со дна Северного моря