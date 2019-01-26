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Скончался один из пострадавших при взрыве в кафе под Саратовом
11:02
Фото: russkaya-moldova.ru
Мужчина, погибший от взрыва в кафе в Саратовской области, праздновал юбилей, сообщают российские СМИ. Ранее сообщалось о ЧП, в результате которого шесть человек получили тяжелые травмы. Один из пострадавших, у которого было поражено около 90% поверхности тела, несмотря на все усилия медиков, скончался.
Как рассказала старший помощник начальника ГСУ СКР по региону Надежда Волошина, в момент ЧП в кафе праздновал свой юбилей местный житель. От полученных ранений мужчина скончался.
По уточненным данным, после взрыва газового баллона в подсобном помещении кафе и возникшего затем пожара в больницу были экстренно доставлены сорок пострадавших. Представители регионального МЧС сообщают, что после оказания первой медицинской помощи восемнадцать человек были отпущены домой, здоровье они будут восстанавливать амбулаторно.
Госпитализированы были шестнадцать человек, среди них - двое детей, четырех и шести лет. Состояние шести пациентов врачи оценивали как тяжелое. Дети не получили серьезных ранений, отметили в ведомстве.
По итогам проведенной проверки следственные органы уже приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства ЧП выясняются.
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