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Под Саратовом при взрыве в кафе пострадали десятки человек, шесть из них в тяжелом состоянии
21:27
Фото: pinimg.com
В Саратовской области при взрыве газового баллона в кафе пострадали тридцать пять человек, передают российские СМИ. Состояние шести человек врачи оценивают как тяжелое.
ЧП случилось во время празднования свадьбы.
Как сообщает агентство "Интерфакс", двадцать два человека будут восстанавливать здоровье амбулаторно - медики после осмотра отпустили их домой. Со ссылкой на источники в региональном МЧС РФ отмечается, что раненые добрались до местной больницы самостоятельно.
В настоящее время решается вопрос об эвакуации автомобилями в городскую больницу Саратова шести пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел в кафе поселка Лысые Горы, где праздновали свадьбу. Сигнал о возгорании, начавшемся после взрыва газового баллона, поступил в экстренные службы около 17 часов по местному времени. Площадь пожара, перекинувшегося на основной зал, составила 55 квадратных метра.
По данным региональных СМИ, в момент ЧП в помещениях кафе в общей сложности находились тридцать пять человек, включая троих детей.
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