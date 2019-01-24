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В посольстве РФ в Вашингтоне провели юбилейный Татьянин бал


06:32
В посольстве РФ в Вашингтоне провели юбилейный Татьянин балФото: aif.ru

В минувшую пятницу, 25 января, в столице Соединенных Штатах состоялся юбилейный, пятый благотворительный Татьянин бал, традиционно проходящий в посольстве РФ в Вашингтоне.

Мероприятие было организовано совместно с Православным Собором Иона Предтечи, передает РИА Новости.

Благотворительный бал приурочили ко Дню святой мученицы Татьяны, которая считается покровительницей студенчества. Встреча, ставшая уже традиционной для российской диаспоры в Вашингтоне, прошла с участием молодых девушек, которым удалось достичь успеха в разных областях - учебе, спорте, волонтерской или благотворительной деятельности. Юные представительницы прекрасного пола открыли программу праздничного вечера дебютным вальсом.

Участников мероприятия от имени посла РФ в США Анатолия Антонова приветствовал советник-посланник Сергей Кошелев. По словам дипломата, напомнившего о том, что в России отмечают День студента именно 25 января, когда основали первый отечественный университет, а также в честь святой великомученицы Татьяны. В приветственной речи советник-посланник РФ в США напомнил о скором начале зимней Универсиады, которая стартует в марте в Красноярске. В этот российский город съедутся представители студенчества их разных стран, включая Соединенные Штаты. Мероприятия такого рода позволяют не только подружиться с зарубежной молодежью, но и смотреть друг на друга без предубеждений.

Дипломат выразил благодарность Международному фонду "Жар-птица" Ксении Воеводской, который поддерживает традиции и помогает организовать бал, а также филантропа Сьюзан Кармел, предоставляющей "возможность побывать на настоящем русском балу" ежегодно сотне молодых людей.

Напомним, не так давно в Париже состоялся Le Bal des Tsars et des Tsarines -  ежегодный русский рождественский бал. Гостями мероприятия, проводившегося уже в седьмой раз и организованного во дворце Интералье, в этом году стали более трехсот человек. Встречу, приуроченную к старому Новому году - празднику, который отмечают исключительно в России, подготовили в рамках программы Русской Рождественской Недели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 427

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