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На юго-востоке Бразилии при прорыве дамбы погибли 50 человек, 150 пропали без вести
13:37
Фото: prozor-x.com
В Бразилии по меньшей мере пятьдесят человек погибли в результате прорыва дамбы, которая сдерживала воду с отходами металлургических предприятий, передает ТАСС. Пропавшими без вести на текущий момент числятся не менее полутора сотен местных жителей. По последним данным, экстренным службам удалось спасти около 180 человек.
ЧП случилось на территории бразильского штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Со ссылкой на региональную пожарную службу телевизионный канал Globo сообщает о пятидесяти погибших. Однако другие СМИ, цитируя заявление губернатора штата Минас-Жерайс Ромэу Земы, передают о семи подтвержденных жертвах трагедии.
Согласно уточненной информации, без вести пропавшими остаются не менее полутора сотен местных жителей. На месте происшествия сейчас активно продолжается масштабная поисково-спасательная операция. Отмечается, что в районе, которого коснулся прорыв дамбы, в общей сложности проживало порядка тысячи человек.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, выразивший соболезнования родственникам погибших, намерен сегодня вылететь к месту ЧП, чтобы осмотреть зону прорыва дамбы с вертолета. Ранее это сделали глава министерства горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Коста Лиме Лейте и его коллеги из ведомств регионального развития и охраны окружающей среды.
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