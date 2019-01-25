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Фадеев призывает Чубайса извиниться перед Захаровой
25.1.2019 22:54
Фото: vladtime.ru
Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев отреагировал на публичную перепалку главы Роснано Анатолия Чубайса и пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, начавшейся с полемики о "бедных россиянах". Прокомментировав этот обмен мнениями в своем Instagram, музыкант призвал бизнесмена извиниться перед дипломатом.
Отреагировав на недавние события, Максим Фадеев назвал Марию Захарову подругой. По словам музыканта, Анатолию Чубайсу следовало бы принести извинения за свои реплики, адресованные официальному представителю внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее глава Роснано признал, что недооценивал Захарову. При этом Чубайс саркастически предложил направить дипломата в скандально известное телевизионное шоу "Дом-2". На пост пресс-секретаря МИД РФ, по мнению предпринимателя, вполне можно было бы назначить Ольгу Бузову.
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