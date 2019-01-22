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Чубайс предложил заменить Захарову Бузовой
17:27
Фото: znaj.ua
Глава Роснано предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову. По мнению Анатолия Чубайса, нынешнему пресс-секретарю ведомства Марии Захаровой стоило бы отправиться на телестройку "Дом-2".
Как заявил Анатолий Чубайс в интервью Business FM, ему кажется, Марию Захарову необходимо "продвигать дальше". В частности, ее ожидают блестящие перспективы и новый вызов, если она будет вести скандально известное телевизионное шоу "Дом-2". При этом Ольга Бузова вполне могла бы работать в внешнеполитическом министерстве, отметил политик.
Чубайс пояснил, что недооценивал мастерство Захаровой, когда попытался вступить с ней в полемику об уровне благосостояния россиян.
Напомним, 16 января глава Роснано, выступая на Гайдаровском форуме, рассуждал об отечественной системе электроснабжения. При этом Чубайс отметил, что на сегодняшний день значительная часть граждан РФ живет бедно. Захарова, не согласившись с его мнением, указала на роль Чубайса к некоторым явлениям российской экономики. В результате непродолжительного обмена репликами топ-менеджер признал победу дипломата.
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