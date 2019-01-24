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В Новой Зеландии кот «радовал» хозяйку ворованными у соседей газетами


24.1.2019 20:47
В Новой Зеландии кот «радовал» хозяйку ворованными у соседей газетамиФото: кадр видео с youtube.com

В Новой Зеландии кот воровал свежие газеты и журналы для хозяйки. Необычное происшествие случилось в Веллингтоне.

Как сообщает местный портал Newshub, сначала Джейд Джеффрис полагала, что прессу кто-то подбрасывает к ее дому по ошибке.

Позднее выяснилось, что свежие газеты и журналы приносит хозяйке ее десятилетний кот. Перемещения полосатого любителя свежей прессы были зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной у дома Джейд Джеффрис. Просмотрев записи, женщина с удивлением обнаружила, как ее питомец перепрыгивает через забор, возвращаясь домой с номером Hutt News в зубах.

Спустя некоторое время хвостатого воришку вновь засекли с чужими журналами. Остается только догадываться, вытаскивал кот прессу из почтовых ящиков либо подбирал их с земли у соседских домов. Очевидно лишь одно - времени у него было достаточно, ведь он все дни проводит на свежем воздухе.

По словам хозяйки, Макс попал в ее дом еще котенком. После покупки в зоомагазине ей пришлось провести с ним две недели в спальне, чтобы он постепенно привык к людям и новой обстановке - малыш был совсем диким и постоянно пытался спрятаться.

Опубликованное Джейд Джеффрис видео Макса с очередной "бумажной добычей" быстро разошлось по Сети. Теперь кот с необычным увлечением стал довольно популярным не только в Facebook, но и других соцсетях, набрав много лайков.

Напомним, не так давно в Великобритании из-за кошки пострадало произведение английского портретиста Джона Майкла Райта. На картину, созданную в XVII веке, прыгнул кот искусствоведа Бендора Гросвенора. Вцепившись когтями в полотно, он оставил дыру на холсте.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 406

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