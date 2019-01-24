|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Новой Зеландии кот «радовал» хозяйку ворованными у соседей газетами
24.1.2019 20:47
Фото: кадр видео с youtube.com
В Новой Зеландии кот воровал свежие газеты и журналы для хозяйки. Необычное происшествие случилось в Веллингтоне.
Как сообщает местный портал Newshub, сначала Джейд Джеффрис полагала, что прессу кто-то подбрасывает к ее дому по ошибке.
Позднее выяснилось, что свежие газеты и журналы приносит хозяйке ее десятилетний кот. Перемещения полосатого любителя свежей прессы были зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной у дома Джейд Джеффрис. Просмотрев записи, женщина с удивлением обнаружила, как ее питомец перепрыгивает через забор, возвращаясь домой с номером Hutt News в зубах.
Спустя некоторое время хвостатого воришку вновь засекли с чужими журналами. Остается только догадываться, вытаскивал кот прессу из почтовых ящиков либо подбирал их с земли у соседских домов. Очевидно лишь одно - времени у него было достаточно, ведь он все дни проводит на свежем воздухе.
По словам хозяйки, Макс попал в ее дом еще котенком. После покупки в зоомагазине ей пришлось провести с ним две недели в спальне, чтобы он постепенно привык к людям и новой обстановке - малыш был совсем диким и постоянно пытался спрятаться.
Опубликованное Джейд Джеффрис видео Макса с очередной "бумажной добычей" быстро разошлось по Сети. Теперь кот с необычным увлечением стал довольно популярным не только в Facebook, но и других соцсетях, набрав много лайков.
Напомним, не так давно в Великобритании из-за кошки пострадало произведение английского портретиста Джона Майкла Райта. На картину, созданную в XVII веке, прыгнул кот искусствоведа Бендора Гросвенора. Вцепившись когтями в полотно, он оставил дыру на холсте.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|